Киев, 12 мая, 2017, 09:28 — ИА Регнум. Глава Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания заявил о том, что намерен добиваться отказа от трансляций матчей чемпионата мира по футболу, который состоится в России в 2018 году. Об этом он рассказал в интервью изданию «Телекритика».

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Аласания также добавил, что будет добиваться отказа от трансляции, даже рискуя отставкой.

«В вопросе трансляции чемпионата мира-2018 в России я буду ориентироваться на страну. Если сборная туда пройдет и страна решит, что может ехать в РФ и участвовать там, я как глава канала, даже рискуя отставкой, скажу: «Мы этого показывать не будем». Я спрашивал у футбольных крупных иерархов об этом, они кривятся и говорят: «Дай бог, Украина не попадет», — сказал Аласания.

Напомним, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 российских городах.

Сборная Украины на сегодняшний день занимает третье место в своей отборочной группе, отставая от Хорватии на 5 очков, а от Исландии — на 2 очка. Третье место в группе не дает права выступить на чемпионате мира.