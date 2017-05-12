Москва, 12 мая, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Правительство РФ намерено увеличить ликвидность обращающихся на внутреннем рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации при одновременном снижении уровня государственного долга Российской Федерации и (или) расходов на его обслуживание, сообщается на сайте правительства РФ.

Владимир Югасов ИА REGNUM Дом Правительства Российской Федерации

В соответствии с ч.6 ст.13 ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» правительство вправе в 2017 году принимать решения об обмене государственных ценных бумаг РФ номинальной стоимостью до 200 млрд рублей по согласованию с их владельцами, включая Банк России, на государственные ценные бумаги РФ иных выпусков.

Цель такого обмена — повышение ликвидности обращающихся на внутреннем рынке государственных ценных бумаг РФ при одновременном снижении уровня государственного долга России или расходов на его обслуживание.

Минфину России поручено предложить в 2017 году владельцам государственных ценных бумаг РФ, включая Банк России, обменять принадлежащие им выпуски государственных ценных бумаг на определённых подписанным распоряжением условиях.

Принятое решение будет способствовать увеличению ликвидности обращающихся на внутреннем рынке государственных ценных бумаг РФ, росту доли России в глобальных облигационных индексах, повышению спроса на государственные ценные бумаги со стороны различных категорий инвесторов, снижению уровня государственного долга РФ и (или) расходов на его обслуживание.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг России увеличился за январь — февраль 2017 года на 0,2% и сложился в сумме 11,13 трлн руб, или 12,8% утвержденного объема ВВП.