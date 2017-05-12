Верхотурье, Свердловская область, 12 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. В Свердловской области жители Верхотурья требуют снизить тарифы на теплоснабжение, завершить капитальный ремонт дороги на улицах Мелиораторов и Пролетарская, а также закончить обустройство дренажной системы в микрорайоне Химзавод. В митинге, который посетили руководители городского округа, приняли участие порядка 130 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным местного информационного издания «Верхотурье-сити», жители считают тарифы на теплоснабжение в отапливаемых ООО «УралТЭК» домах завышенными. На данный момент это 2631 рубль за гигакалорию. Для сравнения: тариф другого поставщика тепла в северный микрорайон Верхотурья составляет чуть более 1891 рубля за гигакалорию, что соответствует средней стоимости за гигакалорию в северных муниципалитетах Свердловской области.

Мероприятие посетили глава городского округа Алексей Лиханов и глава администрации Верхотурья Василий Сизиков. Чиновники заявили, что проблема действительно существует, но решения об установке тарифов принимает Региональная энергетическая комиссия (РЭК). В свою очередь администрация приостановила регистрацию концессионного соглашения с ООО «УралТЭК», и если отказ от него будет принят на региональном уровне, то будет запущен новый конкурс на поставку теплоснабжения и может произойти смена компании, поставляющей тепло.

Участники митинга также задали вопросы руководству городского округа о других проблемах Верхотурья. В частности, их интересовало, почему остановлен ремонт дорог по улицам Мелиораторов и Пролетарской, как будут решаться проблемы с уборкой улиц и качественным водоснабжением. Однако, по словам Алексея Лиханова, по закону на митинге должны обсуждаться только заявленные в уведомлении вопросы, и он предложил обсудить их в другое время.

По итогам мероприятия была принята резолюция, в которой участники митинга выразили недоверие властям городского округа и потребовали от областных властей провести реформу выборов градоначальника Верхотурья. Он, по мнению участников мероприятия, должен быть один (вместо двуглавой системы) и избираться по советской системе. Организаторы митинга намерены отправить резолюцию главе Свердловской области, полномочному представителю президента в УрФО и главе государства.

Напомним, что аналогичные протестные мероприятия проходят в Верхотурье с 2014 года. Граждане недовольны завышенными тарифами на теплоснабжение. Ранее активисты уже обращались по поводу тарифов в различные инстанции, письма отсылались губернатору Свердловской области, председателю правительства региона, полпреду президента по УрФО, прокурору Свердловской области, что не привело к решению проблемы.

Отметим, что ООО «УралТЭК» обслуживает порядка 14 котельных в городе которые подают тепло в 90% жилого фонда Верхотурья. Всего в городе проживает порядка 8600 человек.