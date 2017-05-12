Берлин, 12 мая, 2017, 09:13 — ИА Регнум. Члены федерального правления немецкой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) хотят выдвинуть кандидатуру своего председателя Фрауке Петри на пост вице-председателя бундестага, сообщает 11 мая Das Bild со ссылкой на официальное руководство партии.

Бундестаг

Парламентские выборы в ФРГ состоятся 24 сентября 2017 года. Согласно регламенту, каждая партия должна предложить одного кандидата на данный пост.

«Фрауке Петри имеет право занимать высокие посты в парламенте, она этого заслуживает», — цитирует Das Bild одного из члена федерального правления партии.

К тому же члены правления приводят аргументы, что ежемесячная зарплата Петри будет составлять не €14,3 тыс. (из них €4 тыс. налоговые выплаты), а €18 тыс. (уже с вычетом налогов).

При этом у Фрауке Петри будет свой собственный автомобиль.

Данное предложение будет рассматриваться на съезде партии. Если Фрауке Петри займет данный пост, то она не сможет принимать политические решения внутри АдГ, в данном случае в ее компетенции будет входить только представление интересов партии в бундестаге.

Эксперты полагают, что, учитывая негативные внутрипартийные настроения АдГ в сторону Петри, это — очередная попытка «избавиться» от ее влияния, пишет издание.