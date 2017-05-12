Казань, 12 мая, 2017, 09:03 — ИА Регнум. Директор строительной компании «ФОН» Анатолий Ливада останется за решёткой до 13 августа 2017 года. Сегодня 11 мая Вахитовский районный суд Казани рассмотрел ходатайство следователя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Стройка

В своём ходатайстве следователь аргументирует необходимость продления ареста тем, что обвиняемый может скрыться от следствия, а также продолжить свою деятельность. Суд счёл доводы вескими и оставил ранее выбранную меру пресечения — содержание под стражей. А вот прокурор Камиль Даишев, наоборот, настаивал на домашнем аресте, высказавшись о нецелесообразности ареста.

Как ранее писало ИА REGNUM, Ливаде, директору ООО «ФОН», вменяется то, что сговорившись с группой лиц, в числе которых руководитель ООО «ФОН-Ривьера», он похитил более 2 млрд рублей. Деньги передавались горожанами за покупку квартир в строящихся в Казани домах. По имеющейся информации, в числе пострадавших от действий Ливады и группы порядка 3,2 тыс. дольщиков.