Москва, 12 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядке определения арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки, сообщается на сайте правительства РФ.

Льготы

Изменён порядок расчёта размера арендной платы за находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Введён принцип учёта наличия предусмотренных законодательством ограничений права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, в соответствии с которым размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога.

Установлены льготные ставки арендной платы за федеральные земельные участки, предназначенные для ведения сельскохозяйственного производства, за находящиеся в федеральной собственности земельные участки, предоставленные собственнику зданий, сооружений, право которого на приобретение в собственность земельного участка ограничено законодательством.

Изменён порядок расчёта размера арендной платы за находящиеся в федеральной собственности земельные участки, на которых расположены здания, сооружения, объекты незавершённого строительства.

Ежегодный размер арендной платы за такие земельные участки будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды (при порядке, действующем в настоящее время, размер арендной платы определяется на основании рыночной стоимости земельного участка с учётом ставки рефинансирования Банка России).

При этом в отношении таких земельных участков устанавливается пятилетний срок, в течение которого не допускается изменение размера арендной платы в связи с изменением рыночной стоимости права аренды.

Принятые решения направлены на обеспечение дополнительных гарантий экономической обоснованности определения арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки.

Справка ИА REGNUM :

Согласно российскому законодательству, любое физическое или юридическое лицо имеет право взять землю в аренду у местной администрации города или поселка и возвести на ней объекты, строения и сооружения, назначение которых будет находиться в рамках целевого использования данного участка, определённого в Правилах землепользования и застройки.

Во временное пользование не могут быть выданы только участки, отведённые для городских или государственных нужд.

Источник: http://nedvicon.ru/zemlya/pravo/arenda-u-administracii.html#ixzz4gqFm1sNL