Омск, 12 мая, 2017, 09:09 — ИА Регнум. Информация о том, что в России предложили ввести так называемый налог на малодетность, за короткое время вызвала большой общественный резонанс. По этому поводу высказываются и политики, и общественные деятели. А подписчики соцсетей и вовсе не стесняются в выражениях.

Митинг детей. Советский плакат

«Лично я не против помощи многодетным со стороны государства, но против, чтобы одни граждане содержали других за свой счет в виде налога на малодетных», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков.

По его мнению, «если власть создаст хорошие экономические и социальные условия жизни в России, то детей и так будут рожать в каждой семье».

«При нынешнем уровне жизни многие и одного ребенка с трудом могут содержать. Поднимать страну надо повышением качества жизни населения, а не количеством человек. Дети должны быть здоровыми, образованными, трудоустроенными — любой нормальный родитель это понимает. Вместо этого, говорят нам, рожайте потребителей. Оказывается, это мы, граждане, виноваты, что Россия проваливается в демографическую яму. Между тем все люди разные. Женщины и мужчины имеют право сами выбирать, сколько и когда иметь детей», — подчеркнул Кондаков.

Общественный деятель считает, что идея с налогом на малодетность и бездетность «в корне неправильная», и «этот предлагаемый налог странным образом сочетается с уничтожением бесплатной медицины, образования, пенсионной системы, производящей экономики и так далее».

«Выходит, что люди за негодную экономическую политику правительства должны были бы платить из своего кармана. Сейчас в стране небывалая демографическая яма, которую заделывать придется самому населению. Например, повысят пенсионный возраст, ибо сейчас количество налогоплательщиков резко упало вследствие низкой рождаемости в девяностых-нулевых, — рассуждает собеседник ИА REGNUM. — На мой взгляд, подобный налог (в случае его принятия) будет носить дискриминационный характер, поскольку он предопределяет выделение одной социальной группы людей, имеющей детей, над другой, не имеющей детей».

Сергей Кондаков напомнил, что налоги и сборы не могут иметь дискриминационного характера и различно применяться, исходя из социальных, расовых, национальных, религиозных и иных подобных критериев: «Из чего следует, что вводить такой налог — это как наказывать людей за то, что они не могут или не хотят размножаться».

«К слову сказать, нигде не предусмотрено, чтобы люди, состоящие в браке, обязаны были давать потомство. Тогда уж запишите в Конституцию: «Каждый гражданин обязан после себя оставить свое генетическое потомство». К тому же придется проводить ежегодную принудительную диспансеризацию всего населения от 16 до 70 лет на предмет репродуктивных способностей. Как быть со справками о состоянии репродуктивного здоровья, которые каждый работающий понесет в бухгалтерию, и потом об «этом» будет знать весь коллектив? Если власть хочет, чтобы народ размножался, — мотивируйте, а не заставляйте! А предлагаемый налог неизбежно приведет к конфликту малодетных с многодетными», — сказал омский общественный деятель.

Также Сергей Кондаков выразил мнение, что «налог на малодетность — это способ подготовки населения к непопулярным реформам».

«При таком способе «проталкивания» нужных законов протестующих практически нет, все несогласные сначала пар выпустят, а потом привыкнут к нужной мысли. Эти «всадники без головы» сначала закинут идею, власть ее гневно отвергнет (еще и очки на этом заработает), а потом тихой сапой примет. Как с пенсионным возрастом, там было все предельно ясно. Апеллирование к инстинктам ни к чему хорошему не приводит», — подытожил Сергей Кондаков.

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Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что президенту РФ Владимиру Путину директором Института демографии, миграции и регионального развития Юрием Крупновым направлен проект концепции федерального закона, предусматривающего налог на малодетность.

Уточняется, что проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей» разработан с целью поддержания этой категории, на долю которой приходится пятая часть всех детей в России. В том числе рассматривается возможность введения налога на малодетность, но его размер пока не оговаривается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, инициативу о введении в России налога на малодетность ранее прокомментировала сенатор от Омской области Елена Мизулина.

«Любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными. Единственный справедливый и позитивный путь здесь — введение дополнительных мер поддержки семей с детьми в зависимости от количества детей. Акцент должен быть сделан именно на поддержку, а не на дискриминацию определенных категорий», — сказала она.