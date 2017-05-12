Екатеринбург, 12 мая, 2017, 09:02 — ИА Регнум. В суд Екатеринбурга поступило ходатайство следствия о заочном заключении под стражу бывшего главы Челябинской области Михаила Юревича, пишет «Коммерсантъ».

AJEL Правосудие

По словам адвоката Юревича Игоря Трунова, следствие также передало в суд три тома материалов дела. По закону, рассмотрение документа должно состояться в течение восьми часов.

В настоящий момент Юревич объявлен в международный розыск: он выехал на лечение за рубеж. Его помощник Юлия Бобылёва ранее сообщила, что на лечении он будет находиться до 6 июня.

Она также отметила, что никто не дает гарантий возвращения Юревича в Россию после этой даты.

Напомним, по версии следствия, бывший губернатор Челябинской области систематически получал взятки от главы Минздрава региона на общую сумму 26 млн рублей. Юревич свою вину отрицает, он не явился ни на один допрос.

Кроме того, как полагает следствие, Юревич также подстрекал своего первого заместителя Олега Грачева к распространению клеветы о деятельности председателя Челябинского областного суда Федора Вяткина.