Пекин, 12 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Национальное метеорологическое бюро КНР повысило уровень общественной опасности в ряде китайских провинций до повышенного «синего» уровня. Причиной послужили многочисленные песчаные бури, которые обрушились на Внутреннюю Монголию, провинцию Шаньси, Хэбэй, Шаньдун, а также города центрального подчинения Пекин и Тяньцзинь.

Steve & Jemma Copley Песчаная буря

Как и в начале мая, песчаные бури были принесены ветром из пустыни, расположенной на территории Внутренней Монголии. По состоянию на 8:00 по местному времени индекс качества воздуха в столице КНР ухудшился до показателя 400 мгр/м3, что в десятки раз превышает норму, допустимую ВОЗ, пишет «Сина синьвэнь».

По прогнозам синоптиков, улучшения обстановки следует ожидать не раньше 13 мая. До этого времени власти указанных регионов советуют местным жителям не покидать свои дома без лишней надобности, максимально сократить нахождение на открытом воздухе, а также носить специальные маски, защищающие органы дыхания.

Власти КНР столкнулись с проблемой выдувания песка и возникновения песчаных бурь на севере Китая еще в 60-е годы ХХ века. Для решения данной проблемы была создана так называемая «Великая зеленая стена» — крупнейший в мире проект лесоразделения. В 1978 году на территории КНР были высажены лесополосы, предотвращающие возникновение песчаных бурь.

Принятые меры позволили значительно сократить количество песчаных бурь, однако полностью исключить возможность данного природного катаклизма оказалось невозможно. С 1 января по 6 мая 2017 года на территории страны были зарегистрированы семь песчаных бурь.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 4 мая Национальный метеорологический центр КНР ввел повышенный «синий» уровень общественной опасности сразу в ряде провинций в связи с резким ухудшением качества воздуха, вызванным песчаными бурями.