Хьюстон, США, 12 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. «Сан-Антонио» с разгромным счетом победил «Хьюстон» в шестом матче полуфинальной серии плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 114:75 в пользу «шпор».

Nba.com Jonathan Simmons. San Antonio Spurs

Наибольшую результативность форвард «Сан-Антонио» Ламаркус Олдридж, сделавший дабл-дабл: 34 очка и 12 подборов. Также дабл-дабл оформили его партнеры по команде Пау Газоль (10 очков и 11 подборов) и Деджанте Мюррей (11 очков и 10 подборов).

Наиболее результативным в составе «Хьюстона» стал Тревор Азиза. На его счету 20 очков.

В финале западной конференции «Сан-Антонио» ждет серия с «Голден-Стейт».