Москва, 12 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ внесены изменения в порядке подсчёта страхового стажа для установления страховых пенсий, сообщается на сайте правительства РФ.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

В частности, установлен упрощённый порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты.

Эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учёта. Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа.

Кроме того, правила дополнены положениями, устанавливающими особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов. К ним, в частности, относятся:

— периоды уплаты страховых взносов физическими лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, за себя или за другое физическое лицо, за которое не уплачиваются страховые взносы страхователем;

— периоды, в течение которых лица, необоснованно привлечённые к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы).

Принятые решения позволят обеспечить наиболее полный учёт и последующую реализацию пенсионных прав граждан.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России женщины уходят на пенсию в 55 лет, мужчины — в 60 лет. Но тема о повышении пенсионного возраста поднимается в последнее время неоднократно. Эксперты прогнозируют, что пенсионный возраст в скором времени будет повышен.