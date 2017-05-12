Москва, 12 мая, 2017, 08:47 — ИА Регнум. По его словам, «националистическая картина, транслируемая из Киева» не располагает к тому, чтобы вернуть Донецкую Народную Республику (ДНР) и Луганскую Народную Республику (ЛНР) в состав Украины. Даже если будут полностью выполнены Минские соглашения, сценарий возврата ДНР и ЛНР «выглядит нереалистично», считает политолог.

ИА Красная Весна Паспорта ДНР (с плашкой отряда)

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С другой стороны, отмечает Михеев, возможна такая же ситуация, как в Приднестровье. По его мнению, это «самая понятная модель» сосуществования республик и Украины на сегодня. Политолог также добавил, что невоенное разрешение конфликта могла бы ускорить радикальная смена курса в Киеве, но «в ближайшее время это вряд ли произойдет».

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Напомним, Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) объявила о своей независимости в 1990 году, в свою очередь, Молдавия не признала отделение ПМР. Текущая ситуация между Молдавией и ПМР именуется «замороженным конфликтом».