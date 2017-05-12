Москва, 12 мая, 2017, 08:40 — ИА Регнум. В апреле 2017 года рост числа пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 24,1%, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация).

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Всего в апреле 2017 года было перевезено 7,39 млн человек. В январе — апреле 2017 года авиаперевозки выросли на 20,6% и составили 27,09 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 24,6% (до 68,1 млрд пассажиро-километров).

Лидером по количеству перевезенных пассажиров стал «Аэрофлот»: его самолетами в апреле 2017 года летали 2,62 млн человек, что на 15,3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

Больше всех вырос пассажиропоток авиакомпании «Россия», он составил 774,02 тыс. пассажиров (+54,7%). Авиакомпания «Сибирь» перевезла 701,69 тыс. человек (+5,4%), UTair — 547,59 тыс. человек (+21%), «Уральские авиалинии» — 535,65 тыс. человек (+25,9%).

Грузооборот в указанный период вырос на 23% — до 2,359 млрд тонно-километров. Процент занятости кресел составил 79,3% (+2,8%).

Также за апрель вырос процент коммерческой загрузки пассажирских рейсов, он составил 67,5% (+3,5%).