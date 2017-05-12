Москва, 12 мая, 2017, 08:40 — ИА Регнум. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий 9 мая принял участие в шествии «Бессмертного полка», сообщается на портале РПСЦ.

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Владыка Корнилий проследовал от Белорусского вокзала через Красную площадь до Большой Ордынки. Вместе с митрополитом этот путь прошли настоятель храма святителя Николы Чудотворца, что у Тверской заставы в Москве, иерей Алексей Лопатин, а также несколько прихожан этого храма.

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На русской земле нет ни одной семьи, которую обошла бы стороной Великая Отечественная война. В память о боголюбивых воинах, иже на поле брани убиенных, во многих старообрядческих храмах в День Победы прошла заупокойная лития.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в шествии «Бессмертного полка» участвовали более 850 тысяч человек. В этом году был установлен абсолютный рекорд за все время проведения народной акции. В шествии приняли участие не только москвичи, но и делегации из разных регионов России и зарубежных стран — Сербии, Великобритании, Италии, Новой Зеландии.