Мадрид, 12 мая, 2017, 08:42 — ИА Регнум. Российская теннисистка Светлана Кузнецова одержала победу над канадкой Эжени Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде. Матч длился 1 час 17 минут и завершился со счетом 6:4, 6:0 в пользу Кузнецовой.

Sport.idnes.cz Светлана Кузнецова

Борьбы в этом матче практически не получилось. Если в первом сете канадская спортсменка смогла оказать сопротивление, проиграв лишь один гейм на своей подаче, то во вторую партию Кузнецова выиграла «всухую», не позволив сопернице взять ни одного гейма.

Напомним, что в ходе турнира Бушар сумела выбить из борьбы Марию Шарапову и Анжелику Кербер.

В полуфинале Кузнецова встретится с француженкой Кристиной Младенович.