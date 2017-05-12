Владивосток, 12 мая, 2017, 08:59 — ИА Регнум. Приморские рыбаки в период зимне-весенней минтаевой путины выловили 309 тыс. тонн рыбы, что на 12,3% больше показателя 2016 года. Такие цифры озвучил и.о. директора департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов Сергей Наставшев. Однако до выделенной квоты предприятия не дотянули — им не хватило 72 тыс. тонн минтая, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Fish.gov.ru Улов минтая

Читайте также: Сахалин — в тройке лидеров по объёмам лова на Дальнем Востоке

В рамках ежегодного Дальневосточного научно-промыслового совета было отмечено, что по итогам сезона приморские рыбаки выловили 309 тыс. тонн минтая, что на 12,3% больше, чем в зимне-весенний период 2016 года. Кроме того, рыбаки добыли 122 тыс. тонн сельди.

«Всего подходы тихоокеанского лосося на Дальнем Востоке прогнозируются в 320 тыс. тонн. Приморские суда будут работать на путине, без рыбы не останемся», — добавил Сергей Наставшев.

В конце декабря 2016 года краевые власти озвучили, что в рамках минтаевой путины на 2017 год рыбодобывающим предприятиям Приморья выдела квота в 381 тыс. тонн минтая: в Северо-Охотоморской подзоне — 131,4 тыс. тонн минтая, в Западнр-Камчатской — 123,6 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской — 82,4 тыс. тонн, в Восточно-Сахалинской — 43,7 тыс. тонн.

На добычу минтая планировали выставить 60 рыбодобывающих судов, в том числе и 34 крупнотоннажных.

Читайте также: Власти Сахалина вынуждены принять кардинальные меры для сохранения горбуши

Как сообщало ИА REGNUM, в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне Сахалин занимает первое место по потенциалу береговых перерабатывающих производств — 3 млн. тонн в год. Кроме того, островной регион находится на третьем месте по объёмам вылова водных биологических ресурсов (более 26%) и переработке, консервированию продукции после Камчатки и Приморского края.

Читайте также: Камчатка просит Путина ослабить требования к учету вылова биоресурсов