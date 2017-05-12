Москва, 12 мая, 2017, 08:36 — ИА Регнум. «Согласно опубликованных данных, ОПЕК ждет роста поставок до 950 тыс. баррелей в сутки против предыдущего прогноза в 580 тыс. В поддержку же нефтяных котировок выступают ожидания того, что в мае ОПЕК+ все же продлит соглашение о сокращении объемов добычи», — пояснила Рогова.

lalabell68 Нефтяная вышка

«Сегодня, 12 мая, выйдут очередные данные по числу работающих буровых в США. Если показатель продолжит рост, нефть может оказаться под давлением, так как вкупе с отчетом ОПЕК это будет провоцировать опасения того, что США нивелируют эффект от действий картеля», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, цена нефти Brent стабилизировалась у $50,8 за баррель. Рынок завершает неделю в плюсе — подъем составляет 3,5−3,6%. Недельное повышение цен будет первым за месяц. Стоимость нефти марки Brent повысилась на $0,03 (0,06%) — до $50,80 за баррель. Цена на нефть WTI увеличилась на $0,05 (0,10%) — до $47,87.