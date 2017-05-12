Токио, 12 мая, 2017, 08:30 — ИА Регнум. Обыск прошел в штаб-квартире группировки якудза «Кобэ ямагути-гуми» в городе Авадзи (префектура Хего, Япония), передает 12 мая телеканал TBS.

by apes_abroad Якудза. Япония

Следственные действия проведены в рамках уголовного дела о вымогательстве пяти миллионов иен. В этих незаконных действиях подозревают членов группировки, и по делу под стражу взяты три главаря.

В следственных мероприятиях принимали участие порядка 30 правоохранителей.

Ранее, в апреле, произошел раскол группировки «Кобэ ямагути-гуми»: часть банды оформила свою группировку под названием «Нинке-дантай ямагути-гуми». Мотивы отколовшейся банды — повысить свой авторитет в криминальном мире.

Японские правоохранительные органы решили предпринять меры, чтобы предотвратить насилие в регионе из-за мафиозных разборок. Правоохранительные органы следят за деятельностью группировок.

Стоит напомнить, что участники группировки «Кобэ ямагути-гуми» враждуют с мафиозным сообществом «Ямагути-гуми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая глава японского Национального полицейского управления Масаёси Сакагути заявил, что с 7 марта по 10 мая 2017 года в стране зафиксировано 47 стычек между бандитами враждующих кланов якудза — «Кобэ ямагути-гуми» и «Ямагути-гуми».