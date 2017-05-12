Берлин, 12 мая, 2017, 08:32 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен объявила 10 мая о проведении военных реформ, она выступает за повышение политического образования военнослужащих и создание эффективных механизмов отчетности о происшествиях во всех военных государственных структурах.

isafmedia Бундесвер в Афганистане

Однако представители ее партии, Христианско-демократического союза (ХДС), предлагают наиболее радикальные решения, сообщает 11 мая информационное агентство T-online.

Депутат бундестага от фракции ХДС Патрик Зенсбург предложил вернуть в Германии всеобщую воинскую повинность.

«Отмена всеобщей воинской повинности привела к тому, что на сегодняшний день бундесвер не отображает в должной мере ценности немецкого общества», — отмечает Зенсбург, ссылаясь на случай с задержанным офицером на немецкой военной базе и на праворадикальные настроения среди военных бундесвера.

Все инициативы и предложения будут рассмотрены на заседании бундестага.

Всеобщая воинская повинность в ФРГ существовала на протяжении 55 лет и была заморожена 1 июля 2011 года, так как немецкое руководство не видело в ней необходимости.