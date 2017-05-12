Вашингтон, 12 мая, 2017, 08:28 — ИА Регнум. Сделка по продаже в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зенитных ракет Patriot PAC-3 и Patriot GEM-T официально одобрена Государственным департаментом США. Об этом сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США.

Courtesy of U.S. Army Patriot

«Государственный департамент США принял решение утвердить вероятную продажу властям Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) ракет Patriot PAC-3 и Patriot GEM-T, — говорится в сообщении. — Ориентировочная стоимость (ракет) составляет $ 2 млрд».

Ведомство отмечает, что в список поставляемых в ОАЭ вооружений входит 60 ракет PAC-3 и 100 ракет GEM-T.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 мая президент США Дональд Трамп одобрил поставку оружия сирийским курдам, воюющим с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).