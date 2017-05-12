Москва, 12 мая, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Российская валюта продолжает идти вслед за нефтью. И есть все шансы на то, что уже сегодня, 12 мая, пара USD/RUB сможет закрепиться ниже отметки 57,00, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Дело в том, что рыночные настроения изменились. Теперь игроки верят в рост нефти. Об этом говорит сдержанная реакция рынка на довольно негативные известия от ОПЕК. Последний ежемесячный отчет от организации показал рост оценок по предложению со стороны стран, не входящих в картель», — пояснила эксперт.

«В 2017 году показатель достигнет 950 тыс. баррелей в день, что на 64%, чем в апрельской оценке. Фактически, сейчас прогноз предложения в четыре раза выше, чем ожидалось в ноябре 2016 года, когда было принято решение о сокращении добычи. И Brent даже не упала, а, напротив, выросла до 51,15», — отметила Афанасьева.

«В таких условиях у пары USD/RUB есть все шансы продолжить падение с ближайшей целью на отметке 56,60», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая доллар США падал на 0,6% и стоил 57,07 рубля, единая европейская валюта снижалась на 0,7% и стоила 62,04 рубля.

Официальные курсы Центробанка РФ на 12 мая понижены — до 57,11 рубля за доллар (-97 копеек) и 62,15 рубля за евро (-111 копеек).