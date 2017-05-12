Москва, 12 мая, 2017, 08:20 — ИА Регнум. В правила подсчета страхового стажа для установления страховых пенсий внесены изменения, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

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Согласно внесенным изменениям, установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты.

Теперь эти периоды будут подтверждаться сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Сбор подтверждающей информации будет осуществлять орган, отвечающий за пенсионное обеспечение лица, за которым ухаживают.

Документ позволит обеспечить наиболее полный учет и реализацию пенсионных прав граждан, говорится в справке.