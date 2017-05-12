Посёлок городского типа Махнёво, Свердловская область, 12 мая, 2017, 08:22 — ИА Регнум. В Свердловской области несколько семей были вынуждены покинуть квартиры своих домов в селе Махнёво. Выяснилось, что в трёх построенных для детей-сирот двухквартирных домах невозможно проживать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

Информация об этом появилась в местных изданиях. В пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту организована доследственная проверка, в ходе которой будет установлено, в каком объёме подрядчик выполнил работы при возведении домов и насколько правомерны действия должностных лиц осуществивших приёмку указанных зданий. По итогам проверки будет принято дальнейшее решение.

Отметим, что, по словам самих жильцов, которые на данный момент вынуждены проживать на съёмных квартирах, фундаменты домов разморожены, пол и крыша не утеплены, брёвна на чердаке покрыты плесенью и повсюду сырость.

Напомним, что проблемы с расселением детей-сирот после выпуска из учреждения образования возникли и в Каменске-Уральском. В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что 28-летний выпускник детского дома восемь лет ждал получения квартиры и проживал всё это время в интернате. Также были нарушены права выпускницы детского дома, которая с 2013 года является нуждающейся в получении жилья. И только после вмешательства прокуратуры десять детей-сирот, в том числе и указанные выше смогли в мае 2017 года получить долгожданное жильё в новостройке.

Кроме того, ранее возникали скандалы с домами для детей-сирот Курганской области. Построенное для выпускников детских домов жильё быстро пришло в негодность.

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