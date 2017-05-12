Москва, 12 мая, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Торги по нефти 11 мая завершились ростом. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,09%, до $50,77 за баррель, WTI — на 4,25%, до $47,83 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июне 2017 года на СПбМТСБ выросла на 4,03%, до $46,36 за баррель.

Нефтяная вышка

Цены на нефть продолжили краткосрочное ралли, которое началось 7 мая от минимума $46,62 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. В ходе американских торгов цена на Brent повышалась до отметки $51,12. За пять дней баррель Brent подорожал на 8,9%.

Покупателей даже не напугал опубликованный ежемесячный доклад ОПЕК, в котором в 2,5 раза повышен прогноз добычи нефти, с 370 тыс. до 950 тыс. баррелей, для стран, не входящих в картель.

Сегодня, 12 мая, за баррель Brent дают $50,83 (+0,14%). Для покупателей открыт путь к $52,55, но рост котировок замедлится, так как трейдеры опасаются срыва сделки по продлению соглашения о сокращении добычи нефти на вторую половину года.

Решение станет известно 25 мая после встречи 11 стран ОПЕК и 11 независимых нефтедобывающих государств. Сегодня ожидается повышение цен до $51,50.