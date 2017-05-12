Москва, 12 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Рубль укреплялся к валютам до закрытия торгов в Европе. Продавцов доллара даже не напугали новости о готовности ЦБ РФ к покупкам иностранной валюты для пополнения ЗВР, если инфляция опустится до 4%. Участники рынка избирательно реагируют на новости. В текущей ситуации они обратили внимание на то, что ЦБР не будет агрессивно смягчать денежную политику. Глава Банка России Эльвира Набиуллина обещала снижать ключевую ставку постепенными темпами.

ИА REGNUM Рубль

Основным драйвером для рубля остаётся динамика цен на нефть. Все внимание трейдеров приковано к заседанию ОПЕК, которое состоится в Вене 25 мая, и к поступающим новостям на эту тему.

Сегодня, 12 мая, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. При дальнейшем росте нефтяных котировок рубль продолжит отыгрывать потери у валют, которые он понес на прошлой неделе. Цель для доллара 56,74 руб., евро — 61,55 руб. Укрепление рубля к доллару замедлится в районе 56,75 руб.