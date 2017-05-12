Киев, 12 мая, 2017, 08:08 — ИА Регнум. Свыше 500 квартир находились в собственности депутата Ирпенского городского совета (Киевская область) Игоря Оверко в 2016 году, передает телеканал «112 Украина».

Дени В.Н. Капитал. 1920

Уточняется, что общая площадь всего жилья превысила площадь футбольного поля стадиона «Олимпийский» в Киеве. Всего депутату в 2016 году принадлежало 586 квартир.

Сейчас в собственности Оверко лишь 186 квартир, поскольку 400 он продал. Доход составил более 50 миллионов гривен.

Помимо этих квартир, депутат имеет четыре жилых дома и 18 участков земли. Как утверждает представитель украинской партии «Новые лица», на самом деле у политика 191 квартира.

Также известно, что у депутата имеется свыше 16 миллионов гривен сбережений.

Депутат Оверко возглавляет строительную фирму «Синергия», являясь также ее соучредителем. Он не скрывает своих доходов, считая себя «одним из немногих депутатов, которые задекларировали все свои доходы честно».

«Я точно знаю количество квартир, которые задекларировал. Их 191. Все квартиры я зарегистрировал на свое имя, в дальнейшем я их собираюсь продавать так, как это определено законом: я иду к нотариусу, мы совершаем все необходимые действия», — сказал он.

Оверко утверждает, что всю свою собственность легализовал, все налоги украинскому государству оплатил. «Если вы посмотрите в мою декларацию, то вы увидите, что я лишь в четвертом квартале 2016 года заплатил государству более 12 млн гривен», — отметил он.

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