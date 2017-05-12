Правительство РФ внесло измения в порядок аренды земельных участков
Москва, 12 мая, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло изменения в порядок определения размера арендной платы за некоторые государственные и муниципальные земельные участки, согласно которым рента не должна превышать размер земельного налога. Постановление опубликовано на сайте правительства.
Введён принцип учёта наличия предусмотренных законодательством ограничений права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, в соответствии с которым размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных для использования в сходных целях земельных участков, для которых такие ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.
В частности, речь идет о федеральных участках земли для ведения сельского хозяйства. Размер арендной платы за год будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды.
Размер этой платы будет оставаться неизменным в течение пяти лет. Льготные ставки арендной платы также установлены для территории, на которых расположены объекты незавершенного строительства.
Решения «направлены на обеспечение дополнительных гарантий экономической обоснованности определения арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки», говорится в документе.
Постановление подготовлено Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ о целесообразности внесения в законодательство изменений, направленных на установление случаев и периодичности изменения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности .