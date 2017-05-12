Москва, 12 мая, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Правительство РФ внесло изменения в порядок определения размера арендной платы за некоторые государственные и муниципальные земельные участки, согласно которым рента не должна превышать размер земельного налога. Постановление опубликовано на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Введён принцип учёта наличия предусмотренных законодательством ограничений права на приобретение в собственность земельного участка, занимаемого зданием, сооружением, в соответствии с которым размер арендной платы не должен превышать размер земельного налога, установленный в отношении предназначенных для использования в сходных целях земельных участков, для которых такие ограничения права на приобретение в собственность отсутствуют.

В частности, речь идет о федеральных участках земли для ведения сельского хозяйства. Размер арендной платы за год будет определяться на основе рыночной стоимости права аренды.

Размер этой платы будет оставаться неизменным в течение пяти лет. Льготные ставки арендной платы также установлены для территории, на которых расположены объекты незавершенного строительства.

Решения «направлены на обеспечение дополнительных гарантий экономической обоснованности определения арендной платы за государственные и муниципальные земельные участки», говорится в документе.

Постановление подготовлено Минэкономразвития во исполнение поручения президента РФ о целесообразности внесения в законодательство изменений, направленных на установление случаев и периодичности изменения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности .