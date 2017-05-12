Петропавловск-Камчатский, 12 мая, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Потомки древнего так называемого индигирского длиннохвостого суслика Urocitellus glacialis живут на Камчатке. Их называют берингийские суслики. К таким выводам пришли ученые МГУ, которые провели доскональное исследование останков животных, найденных заключенными ГУЛАГа в 1946 году в Якутии. Об этом, как сообщает корреспонденту ИА REGNUM, ученые рассказали в статье, которая была опубликована в журнале Scientific Reports.

Владимир Югасов ИА REGNUM МГУ. Москва

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Останки древних сусликов нашли в вертикальных горных выработках (шурфах) на глубине 12,5 метра. Сохранность ископаемых мумий сусликов была столь хорошей, что в их шерсти даже нашли эктопаразитов — вшей.

«Это уникальный случай, ведь обычно у ископаемых животных не остается даже волосяного покрова», — говорят ученые.

Они секвенировали последовательность гена цитохром-b у суслика U. Glacialis, чтобы оценить по этому гену степень родства животного с современными представителями.

«Самым подходящим местом для поисков (потомков) была Камчатка, откуда у нас в тот момент не было материала. Помощь пришла с неожиданной стороны. Известный блогер, фотограф Игорь Шпиленок проводил многомесячную съемку животных в Кроноцком заповеднике. Как только исследователи из Москвы обратились к нему с просьбой помочь собрать образцы тканей сусликов, жившая по соседству с Игорем лиса по кличке Алиса стала приносить сусликов к крыльцу его кордона. Первые же сборы с Камчатки, осуществленные лисой Алисой, в точности подтвердили гипотезу — камчатские суслики оказались близкими родственниками», — рассказал Николай Формозов, автор статьи, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения позвоночных животных кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова.

Берингийские суслики, которых на Камчатке называют евражками, обитают во многих районах полуострова. Большое их количество живет возле «домашних» вулканов в нескольких десятках километрах от столицы региона — Петропавловска. Авачинский и Корякский исполины и территория перед ними, пользуются большой популярностью у туристов. Евражки не боятся людей и берут еду из рук, иногда воруют.