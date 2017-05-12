Кривой Рог, Украина, 12 мая, 2017, 08:02 — ИА Регнум. На поверхность вышли горняки шахты «Юбилейная» в Кривом Роге на Украине для переговоров с администрацией ПАО «Евраз Сухая Балка», написал 12 мая глава независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец на своей странице в соцсети Facebook.

Борис Окороков. Шахтеры после смены. 1963

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По его словам, 142 рабочих шахты «Фрунзе» остаются пока под землей. Помимо повышения зарплаты, шахтеры также требуют отставки заместителя генерального директора ПАО «Евраз Сухая Балка» Игоря Науменко, который предлагал не выдавать горнякам, находящимся под землей, пищу, воду и медикаменты, поскольку «захотят есть и пить — сами выйдут».

Волынец отметил, что благодаря работе местного лидера НПГУ Сергея Барабащука, администрация «Евраза» начала выдавать пищу, воду и медикаменты бастующим шахтерам.

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Напомним, в Кривом Роге шахтеры бастуют третьи сутки, отказываясь выходить на поверхность из шахт «Юбилейная» и «Фрунзе», принадлежащих ПАО «Евраз Сухая Балка». Рабочие требуют повышения зарплат на 20% с 1 мая, администрация соглашается на 12%.

Лидер НПГУ Михаил Волынец также предупреждал, что забастовка может перекинуться на государственные шахты, первой из которой станет шахта «Нововолынская №1», рабочие которой не получали зарплату с февраля 2017 года.