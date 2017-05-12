Вашингтон, 12 мая, 2017, 07:58 — ИА Регнум. США начнут поставки говядины в Китай не позднее 16 июля 2017 года. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство торговли США.

Pavlofox Коровы

«По итогам еще одного раунда технических консультаций между США и КНР Китай разрешает импорт американской говядины на условиях, соответствующих международным стандартам продовольствия и здоровья животных», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве торговли США добавили, что импорт говядины в Китай начнется не позднее 16 июля 2017 года.

Помимо этого, Вашингтон и Пекин также решают вопрос о начале поставок мяса птицы из Китая на рынок США.

«США и Китай намерены как можно скорее решить вопрос по поставкам мяса птицы из КНР на американский рынок», — говорится в сообщении.

Ожидается, что до конца мая 2017 г. Национальный комитет по биобезопасности Китая рассмотрит заявки от 8 компаний США на поставки продукции в КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая Министерство торговли КНР призвало США не злоупотреблять использованием ограничительных и заградительных мер в торговле. Реакция китайского ведомства последовала после того, как Министерство торговли США анонсировало начало расследований применения демпинговых мер и субсидирования продукции в отношении к ряду товаров, импортируемых из Китая и Вьетнама.

Читайте также: Китай призвал США «не злоупотреблять» ограничительными мерами в торговле