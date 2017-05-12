Вашингтон, 12 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум. Тайвань продолжит закупать вооружение у США, что будет стимулировать экономику Соединенных Штатов, создавая новые рабочие места по меньшей мере в шести новых штатах, сообщает 12 мая Reuters.

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Военные закупки Тайваня способствуют росту экономики и занятости в таких штатах, как Алабама, Аризона, Флорида, Юта, Огайо и Пенсильвания. Об этом открыто заявило правительство США.

Тайбэй закупает у США системы противоракетной обороны, вертолеты, истребители и прочие десантные средства.

По словам правительства Тайваня, его усилия по созданию собственных систем обороны не повлияют на закупку вооружений у Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что Тайбэй и Вашингтон, как правило, не афишируют свои военные сделки, чтобы не раздражать Китай, который не признает право на существования Тайваня. В этом смысле, как отмечают аналитики, США намеренно бросают вызов Пекину.

Напомним, Китай в своей политике по отношению к Тайваню придерживается идеи «одного Китая», что означает непризнание его права на собственную государственность. Мировое сообщество в целом солидарно с Пекином, предпочитая иметь с Тайванем неофициальные отношения.