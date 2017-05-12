Берлин, 12 мая, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура ФРГ начала публичные слушания людей, которые подверглись тяжелым пыткам в сирийских тюрьмах, а также свидетелей преступления, сообщает 11 мая Die Zeit.

AlexVan Тюрьма

В марте 2017 года в Германии было возбуждено первое уголовное дело в отношении бесчеловечного обращения с людьми в одной из сирийских тюрем, где, согласно данным свидетелей, заключенные подвергались тяжелейшим пыткам.

80 человек в тюремной камере были насмерть загрызены крысами.

«Процедуры в Германии должны показывать ответственных за содеянные преступления против человечности. Сирийское руководство и все, кто причастен к пыткам, не должны остаться безнаказанными», — отмечает сирийский адвокат Анвар Аль-Бунни.

Расследование и слушания проходят при содействии юридической организации по правам человека European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), которая была образована в Берлине в 2007 году.

«Уголовные дела ведутся против восьми начальников сирийской разведки и нескольких высокопоставленных чиновников», — сообщает Вольфганг Калек, основатель ECCHR.

У Генеральной прокуратуры имеются документы, свидетельствующие о пытках. Среди них 28 тыс. фотографий с сирийских больниц и моргов, на которых видны следы тяжелейших пыток.

На слушании выступают свидетели пыток, или те, кто им подвергся. Они находятся в Германии под защитой.