Ростов-на-Дону, 12 мая, 2017, 07:50 — ИА Регнум. «В данный момент в обществе такие настроения, что любой новый налог может вызвать негативные последствия», — считает директор института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

Кирилл Лемох. Родительская радость

Комментируя инициативу введения налога на малодетность, эксперт отметил, что демографический вопрос можно решить, применяя более демократичные методы, передаёт корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

Так, например, долгое время проблема решается с помощью стимулирования посредством материнского капитала и выделения бесплатных участков земли.

«Новый проект можно отнести к так называемым «репрессивным мерам», примеры подобных мер известны в мировой практике. Так, в Советском Союзе был налог на бездетность, а в Италии существовал налог на холостяков. У этой меры существует очень много подводных камней, помимо простого неприятия общественным мнением дополнительных сборов с населения. Нужно обязательно учитывать медицинские факторы (рост числа женщин и мужчин, которые имеют ограничения по здоровью), а также экономические и жилищные условия. В данных социально-политических условиях, на мой взгляд, в качестве демографических мер все-таки лучше использовать стимулирующие программы и методы социальной рекламы», — отметил Антон Сериков.

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«Регулировать рождаемость карательными мерами нельзя»

Как сообщало ИА REGNUM, проект концепции федерального закона «О статусе многодетных семей», в котором предполагается, в том числе, взимание пошлины на малодетность, представил директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Его противником уже выступила член Совфеда Елена Мизулина, которая осудила предложение, отметив, что «любые инициативы о введении налога на малодетность, на бездетность представляются мне ошибочными и вредными».

Такого же мнения придерживаются ростовчане, которые считают введение налога на бездетность унижением и выносом сора из избы, вторжением в личную жизнь.

«Как поступать с теми, кто не хочет детей? Заставить? Но если дети — это чудо, то почему мы должны отчитываться за чудо?! И разве нужно наказывать тех, кто не может иметь детей по медицинским показаниям?» — задаются вопросами жители города-миллионника.

Практически все пользователи едины во мнении, что прежде чем вводить налог, население надо обеспечить работой с достойной зарплатой, чтобы хотя бы одного ребенка можно было прокормить.

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