Москва, 12 мая, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Власти Москвы на заседании президиума правительства приняли постановление, согласно которому решение о включении дома в проект программы реновации жилищного фонда должно приниматься на собрании на основании голосов двух третей собственников.

Голосование [Цитата из к/ф «Гараж». реж. Эльдар Александрович Рязанов. 1979. CCCР

Постановление правительства «Об учете мнения населения по проекту реновации жилищного фонда в городе Москве» содержит два изменения.

Первое уточнение по количеству голосов собственников гарантирует, что дом будет включен в проект программы реновации только в случае поддержки этого решения большинством собственников квартир и нежилых помещений.

Второе уточнение должно исключить потенциальный конфликт интересов в деятельности правительства Москвы и позволит полноценно учесть мнение нанимателей по договорам социального найма.

Речь идет о том, что при проведении общих собраний собственников помещений представлять интересы города Москвы как собственника неприватизированных квартир будут их наниматели по договорам социального найма.

Ранее депутаты Госдумы от оппозиционных фракций подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о реновации жилья в Москве. Так, парламентарии требуют изменить норму, по которой новое жилье взамен подлежащего сносу, должно быть равноценным, а не равнозначным, как-то предлагают московские власти.

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Норма сможет понадобиться в тех случаях, когда стоимость сносимого жилья окажется выше стоимости квартиры, предоставляемой в новостройке. Также озабоченность парламентариев вызвал и способ голосования граждан по участию в программе реновации. Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о сносе районов малоэтажной застройки подвергся жесткой критике как рядовыми москвичами, так и экспертным сообществом. Московские архитекторы заявили, что так называемая реновация отнюдь не является единственным путем разрешения проблемы ветхого жилья.

По их мнению, «главный тезис программы реновации (об экономической выгоде сноса и нового строительства по сравнению с ремонтом и реконструкцией морально устаревших серий домов) не обоснован, поскольку не учитывает в полном объеме долгосрочных затрат города и личных средств граждан, а также существенных градостроительных, социальных, экологических и иных последствий в перспективе».