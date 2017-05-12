Лондон, 12 мая, 2017, 07:44 — ИА Регнум. Рекордная выплата в £453 млн по судебному иску при разводе назначена российскому миллиардеру британским судом, передает ВВС News.

(сс) succo Суд

Имена истца и ответчика не разглашаются. Известно, что миллиардер — кавказский бизнесмен, владелец нефтегазового предприятия. Сейчас бизнесмену 61 год.

Известно, что миллиардер купил своим сыновьям квартиры в Лондоне, продав доли российской компании (ее название не упоминается), выручив от продажи $1,3 млрд.

Его бывшая жена — выходец из Восточной Европы. Свадьба состоялась в Москве. Сейчас женщине 41 год. Уточняется, что по решению суда бывшей жене миллиардера присуждено 41,5% состояния.

По данным RTVi, этим бизнесменом может быть Фархад Ахмедов, купивший в 1993 г. долю в компании «Нортгаз», а в 2012 г. продавший ее компании «Новатэк» за $1,3 млрд.

Бизнесмен после развода планирует вернуться в Россию, возникает вопрос о выплате назначенной судом суммы, пишет Telegraph.