Москва, 12 мая, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В пятницу, 12 мая, в Москве и Подмосковье ожидается прохладная погода, местами может выпасть мокрый снег. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Москва дождь

«Ночью (в столичном регионе) местами небольшие осадки (мокрый снег, дождь), температура в Москве 0…2°, по области — 2…3°, — говорится в сообщении. — Днем небольшие осадки пройдут местами, температура в Москве 8…10°, в Подмосковье 6…11°».

Кроме того, в Москве и Подмосковье ожидается ветер 5−10 метров в секунду.

Отмечается, что в предстоящие дни дневная температура в столичном регионе продолжит постепенно повышаться, но ночью пока сохранится угроза заморозков, а средняя суточная температура по-прежнему будет ниже нормы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 10 мая 2017 г. в пресс-службе ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» сообщили, что в социальные учреждения и жилые дома Москвы возобновлена подача тепла из-за холодной погоды.

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