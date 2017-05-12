Вашингтон, 12 мая, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Американские астронавты Пегги Уитсон и Джек Фишер готовятся к выходу в открытый космос. Выход пройдет с борта Международной космической станции в пятницу, 12 мая. Об этом сообщает NASA.

NASA Международная космическая станция

Уитсон и Фишер должны установить камеру высокого разрешения и беспроводные антенны с внешней стороны МКС, а также заменить бортовой блок с электронной аппаратурой и зачехлить стыковочный адаптер.

Астронавты должны провести в открытом космосе 6,5 часов. Трансляцию их работы будет вести NASA на своем официальном сайте.

Отметим, что для бортинженера Джека Фишера это будет первый выход в открытый космос. А командир экипажа МКС Пегги Уитсон в девятый раз будет работать за пределами МКС, что составляет рекорд среди женщин-астронавтов.