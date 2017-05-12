Сан-Антонио, США, 12 мая, 2017, 07:25 — ИА Регнум. Из-за нарушений регламента в ходе выполнения технического обслуживания одному из двух самолетов VC-25, на которых летает президент США Дональд Трамп, нанесен ущерб на $4 млн, сообщает CNN со ссылкой на отчет федеральных властей об итогах расследования.

VC-25. Борт номер один США

Согласно отчету, нарушения были допущены 1−10 апреля 2016 года на предприятии американской корпорации Boeing в Сан-Антонио (штат Техас). Из-за загрязнения кислородного оборудования, допущенного механиками, президентский борт мог загореться или взорваться в воздухе.

Механики при проверке кислородного оборудования на утечки использовали «инструменты, детали, компоненты, регулятор», которые не были очищены надлежащим образом. Уточняется, что есть регламент по очистке этих компонентов от частиц веществ, которые могут вступить в реакцию при контакте с кислородом.

О том, что есть нарушения регламента, сообщил начальству один из механиков корпорации. Затем федеральные власти начали расследование. Никаких инцидентов из-за того, что механики не соблюли предписанную правилами процедуру, не было.

Подрядчик, проводивший техобслуживание «борта номер один» (Air Force One) выплатил компенсацию. Также предприняты оперативные действия, об инциденте было доложено ВВС США.

Президент США летает на двух VC-25, построенных на базе дальнемагистрального двухпалубного широкофюзеляжного самолета Boeing 747.