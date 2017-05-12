Вашингтон, 12 мая, 2017, 07:21 — ИА Регнум. Состояние, в котором находятся США, разрываемое политическими распрями, вероятно, вызывают у России желание посмеяться, написал американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Раффаэле Джианнетти. Последний сенат Юлия Цезаря. 1867

«Россия, должно быть, посмеивается в кулак, глядя, как США рвут самих себя на части из-за стремления демократов оправдаться за поражение на выборах», — высказал свое мнение Трамп.

Напомним, 9 мая 2017 года указом Трампа был снят с должности глава ФБР Джеймс Коми — после его доклада 8 мая в Конгрессе США. Трамп уволил его «за некомпетентность и неспособность к эффективному руководству».

Сообщалось, что в докладе, за которым последовало увольнение, Коми привел неточные данные о переписке бывшего госсекретаря США и оппонента Трампа на минувших президентских выборах Хиллари Клинтон.

По мнению представителей Демократической партии, увольнение связано не с ошибками в расследовании переписки Клинтон, а с расследованием о «связи предвыборного штаба Трампа с Москвой».

Вслед за увольнением Коми последовала бурная реакция: 11 мая американские сенаторы и ведущие СМИ заявили, что Трамп уволил директора ФБР, чтобы помешать расследованию «вмешательства России в выборную кампанию 2016 г.».

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Вашингтон прошел на фоне этого скандала. Когда в американской столице прибывшего Лаврова спросили, связаны ли переговоры с отставкой Коми, он удивился: «А его что, уволили? Вы шутите?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая Трамп заявил, что считает не соответствующими действительности заявления о связях сотрудников своего предвыборного штаба с Москвой. Тем не менее расследование российского «вмешательства» в президентскую кампанию должно быть продолжено.