Киев, 12 мая, 2017, 07:14 — ИА Регнум. Украина окончательно «оформила свой развод с Российской империей» благодаря введению безвизового режима с Европейским союзом (ЕС). Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявил президент Украины Петр Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», — сказал глава государства.

При этом Порошенко добавил, что для граждан Украины теперь будут действовать «три свободы»: движения капиталов, товаров и людей.

По его мнению, отмена виз между ЕС и Украиной возвращает страну на «историческое место» в составе европейских стран.

Президент Украины также заметил, что данное решение Брюсселя по Украине было не простым, так как «некоторые еврооптимисты» публично обращались к руководству Еврокомиссии и ЕС с призывом не давать Украине «безвиз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2017 г. украинский лидер Петр Порошенко сообщил, что соглашение о предоставлении Украине безвизового режима с ЕС будет подписано в Страсбурге 17 мая.

«Совет министров Европейского союза принял окончательное решение о предоставлении нам, гражданам Украины, права на безвизовые путешествия», — сказал президент.

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