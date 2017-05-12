Хабаровск, 12 мая, 2017, 07:26 — ИА Регнум. СМИ Хабаровска подвергли критике «победный» доклад главы региона Вячеслава Шпорта о работе правительства: «Регион по уши в долгах!», передает корреспондент ИА REGNUM.

Sam Yurface Банкротство

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Доклад губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта перед краевыми парламентариями длился полтора часа. Исходя из доклада, в регионе «все хорошо и даже лучше».

Впрочем, с этим согласились далеко не все СМИ. Некоторые перевели доклад главы региона в «реальную плоскость».

«У нас денег нет. У нас медиафорум на носу с оплатой проезда всем участникам. Нам 13 000 заявок на гектары надо удовлетворить и создать из воздуха на этих гектарах два новых населенных пункта. Край влазит в долги по миллиарду в год. Нам срочно нужны деньги», — перевело доклад с «чиновничьего на человеческий язык» ИА DVHAB.

В своем докладе губернатор рассказал много хорошего: и об успехах по развитию ТОСЭР, и о повышении зарплаты бюджетникам, которая чуть меньше 60 тысяч, и о 10 тысячах спортсменов, сдавших нормы ГТО, и о продолжительности жизни, которая превысила 69 лет. Порадовал глава региона и сообщением об обеспечении жильем детей-сирот, и о благоустройстве дворовых и общественных территорий, и о ремонте дорог, на который только в 2017 году выделено более 1 млрд рублей. И об инвестициях, пока, правда, ожидаемых, но больших — 80 млрд рублей.

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Между тем госдолг Хабаровского края уже превысил 38 млрд рублей. Муниципалитеты региона тоже в долгах — на 3,1 млрд. Вячеслав Шпорт возглавил край в 2009 году, тогда госдолг региона составлял всего 175,4 млн рублей. С 2009 года долги Хабаровского края выросли в 17,6 раза. Долги муниципалитетов в 2009-м составляли немногим более 1,6 млрд рублей.

На что занимали? По мнению хабаровского журналиста Максима Молотова — не совсем понятно.

«По пунктам. Бюджетники — это не только и даже не столько учителя и врачи. Это еще и все полицейские, и другие силовики, это чиновники всех мастей. У них повысилась в первую очередь. Индексация называется. Продолжительность жизни растет, потому что повышается средний показатель возраста, — молодежь уезжает, а детей рождается все меньше. Десять тысяч ГТО-шников — это 1/133 часть населения края. То есть цифра в пределах простой статистической погрешности. Тысяча сирот с хатами — отлично, только Твердохлебово (жилой комплекс для детей-сирот) все еще не сдано, а с 2012 года сменилось пять министров строительства (садились на нары, либо убегали). Дороги — тоже замечательно, но миллиард на 3165 километров трасс — это 316 тысяч рублей на 1000 метров пути. Средняя стоимость только содержания одного километра трассы Чита — Хабаровск составляет 354 тысячи, а ремонт того же километра — 17 миллионов. Правительство привлекает инвестиции в сельское хозяйство — купили «Котиково». Напоминаем для губернаторских спичрайтеров — не правительство чего-то там привлекло, а частные граждане собрали деньги, потому что СМИ подняли шумиху. Итог доклада Вячеслава Шпорта — явственный диссонанс между бумагой и действительностью. Знаете, как это называется по-научному? Галлюцинации. Ровно сто лет назад царю Николаю подобные реляции прилетали из губерний пачками», — написал Максим Молотов

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На хабаровской ферме Котиково коровы, ничего не понимающие в делах о банкротстве, умирали от голода ровно до тех пор, пока неравнодушные граждане, прочитав о бедственном положении буренок в СМИ, не собрали деньги на корма.

Теперь, если верить отчету губернатора, за ферму Котиково конкурируют сразу несколько фирм, специализирующихся на разведении крупного рогатого скота. И правительство держит на контроле. И способствует, и поддерживает. И губернатор в отчете преспокойно говорит об инвестициях в сельское хозяйство.

«Однако в кулуарах чиновники среднего звена власти выражают обеспокоенность. А ну как сейчас все эти нищеброды с полей со своими коровами, лошадьми, козами и, не дай бог, курами ринутся в правительство с криками — «И нас купите! И нам дайте зарплату». Это что ж получится, товарищи? Денег на них не напасешься. Да и нет денег. У нас медиафорум на носу, с оплатой пролета всем участникам, у нас заявки на 13 000 гектаров надо удовлетворить и построить из воздуха два новых населенных пункта. Край влазит в долги по миллиарду в год. Нам срочно нужны деньги!» — написал Максим Молотов.

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Между тем создание новых поселений — прерогатива правительства РФ. Это серьезнейшая работа, которой, по идее, должен предшествовать очень серьезный экономический расчет.

Когда-то, в 30—40-е годы ХХ века экономику на Дальнем Востоке тоже пытались подменить политикой. И создавали стационарные населенные пункты там, где нужна была просто вахта: при приисках и леспромхозах в дремучей тайге. Потом политическая составляющая исчезла, ресурсы исчерпались. Бизнес ушел. А люди остались. И дичают в этой дремучей тайге вместе со своими брошенными поселками. Да что там в тайге: в свободном порту Ванино, в самом центре, деревянные дома постройки 40-х годов совсем обветшали. У них проваливаются полы, рушатся балконы. Ни в какую программу по переселению они не вошли. Но губернатор, выполняя поручение полпреда, собирается строить новые поселения и уверенно рапортует о том, что с аварийным жильем будет покончено уже к сентябрю 2017 года.

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В 2013 году Хабаровский край брал кредиты на покрытие дефицита бюджета. Правда, по минимальным ставкам — всего под 8,1%.

«Удачно проведенные аукционы на привлечение заемных средств позволили сэкономить на уплате процентов 280 млн рублей», — докладывал в апреле 2014 года на правительственном часе замминистра финансов региона Валентин Костюшин.

Однако для сбалансированности бюджета края в 2013 году правительству пришлось привлечь 11,4 млрд рублей коммерческих кредитов. Это в 2,7 раза превысило показатель 2012 года, а на погашение процентов ушло 345 млн рублей.

На 1 января 2013 года госдолг Хабаровского края, с учетом займов из федерального бюджета и краевых государственных гарантий, составлял 15,4 млрд рублей. К 2017-му он вырос более чем вдвое — до 38 млрд.

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Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг регионов России на 1 апреля 2017 года составил 2,28 трлн рублей. Это на 3,2% ниже прошлогодней задолженности. В структуре долговых обязательств регионов продолжает увеличиваться доля задолженности по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет региона от других бюджетов бюджетной системы РФ: с 42,1% на начало года до 47,4% на 1 апреля 2017 года. Одновременно снижается доля задолженности по кредитам, взятым регионами у кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций.