Москва, 12 мая, 2017, 06:39 — ИА Регнум. Экспорт семян подсолнечника из России в страны Европейского союза за 2016 год вырос в три раза и достиг десятилетнего максимума. Об этом 12 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Евростата.

Игорь Грабарь. Подсолнухи. 1937

Как уточняется, за минувший год страны ЕС закупили 86,5 тысячи тонн российских семечек на сумму 42,5 млн евро (около 3,2 млрд рублей). В 2015 году было поставлено 24,5 тысячи тонн на суму 13,7 млн евро (928 млн рублей).

Отмечается, что главным потребителем российских семечек в Евросоюзе стали Нидерланды — в 2016 году страна импортировала 35,5 тысяч тонн семян. Среди других покупателей названы Франция (21 тысяча тонн), Италия (5,3 тысячи тонн), Испания (4,2 тысяча тонн) и Швеция (4,2 тысяча тонн).

Помимо стран Евросоюза в прошлом году, согласно данным ФТС России, в четыре раза нарастила импорт Турция. Объём закупок составил 81 тысячу тонн, и таким образом, Турция стала крупнейшим потребителем российских семян подсолнечника.

Как отметила исполнительный директор Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП) Екатерина Нестерова, поставки семечек росли в основном в конце минувшего года — то есть после снижения в сентябре ставки экспортной таможенной пошлины с 9,88% до 6,5%.

При этом она констатировала, что «тенденция по росту экспорта семян подсолнечника на внешние рынки оказывает негативное влияние на внутренний рынок». «Наши производства недозагружены на 30−50%, при этом мы наращиваем поставки за рубеж», — отметила Нестерова.

В свою очередь в Минсельхозе России заявили, что объём экспорта семян подсолнечника в общем объёме их производства составляет менее 5%, поэтому проблем для внутреннего рынка рост экспорта не создаёт.