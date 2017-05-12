Радио REGNUM: первый выпуск за 12 мая
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 12 мая, 2017, 08:00 — ИА Регнум.
- Лавров не видит конфликтного потенциала в Арктике;
- «Трамп выбрал неудачное время для встречи с русскими»;
- В ФБР заявляют, что ресурсов для разбора «вмешательства» России в выборы хватит;
- В Тирасполе намерены «дать жесткую оценку» решению Конституционного суда Молдавии о российской «оккупации»;
- Порошенко заявил, что «безвиз» с ЕС — это окончательный развод Украины с Россией;
- Путин провел переговоры с Махмудом Аббасом в Сочи.
Выпуск на сайте https://regnum.podster.fm/303