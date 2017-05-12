Будапешт, 12 мая, 2017, 06:27 — ИА Регнум. Положение беженцев в венгерском лагере Рёске довольно тяжелое, пишет 11 мая Die Tagesschau.

Лагерь беженцев

Депутат Европарламента Биргит Сиппель приехала в Венгрию со своими коллегами, чтобы оценить положение беженцев в Рёске.

«Когда мы зашли на территорию лагеря, нам показалось, что в некоторых местах мусор был убран на скорую руку, фотографировать было строго запрещено, нас постоянно сопровождали сотрудники полиции», — отмечает Сиппель.

В Рёске находятся около 120 беженцев, большинство из них — выходцы из Афганистана. Они живут в контейнерах, окруженные высокой колючей проволокой, везде камеры наблюдения и прожекторы.

По всему лагерю насыпан гравий, никаких зеленых насаждений, большинство беженцев выглядят запуганными.

«Некоторые рассказывали свои печальные истории, делились тем, как с ними обращаются. Один афганец рассказал, что если кому-то нужно к врачу, его ведут в наручниках», — добавляет евродепутат.

В этом лагере находятся те, чьи ходатайства о предоставлении убежища рассматриваются миграционными службами.

«Состояние ужасное, этот лагерь — настоящая тюрьма», — сделала заключение Сиппель.

Она призывает Еврокомиссию предпринять какие-либо действия, так как, согласно ее мнению, Венгрия, содержа в таких условиях беженцев, не соблюдает европейские ценности, а также нарушает международное право.