Брюссель, 12 мая, 2017, 06:12 — ИА Регнум. Совет Евросоюза одобрил безвизовый режим для граждан Украины, сообщает 11 мая Die Tagesschau. Этот режим должен вступить в силу в июне 2017 года. Украинцы свободно смогут находиться на территориях стран, входящих в Шенгенскую зону, на протяжении 90 дней.

Александр Горбаруков ИА REGNUM EC

Целями поездок должны являться: туризм, деловая поездка, встреча с членами семьи и так далее, но никак не трудоустройство или обучение, в данных случаях требуется оформление долгосрочной визы.

Для безвизовой поездки гражданам Украины потребуется паспорт, подтверждение наличия денежных средств, документы о целях поездки, полис медицинского страхования, подтверждение планов вернуться обратно на Украину.

Законодательный акт Европарламент подпишет 17 мая.

ЕС уже предоставил безвизовый режим 50 государствам, последний раз — Грузии в феврале 2017 года.

На сегодняшний день рассматриваются заявки Турции и Косово. Однако решение затягивается, так как, по мнению европейских политиков, страны не выполняют многие требования Евросоюза.