Вашингтон, 12 мая, 2017, 05:59 — ИА Регнум. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил о готовности подать в суд против экс-конгрессмена от штата Мичиган Майка Роджерса в случае, если тот получит должность глав ФБР.

Espen Moe Джулиан Ассанж

Согласно сообщению WikiLeaks, в январе 2017 года Роджерс в интервью телеканалу CNN оклеветал Ассанжа, заявив, что он якобы разыскивается по обвинению в насилии против несовершеннолетней.

«ФБР должно говорить правду, а не лгать. Трамп может выбирать кого угодно, но если это будет Роджерс, я подам на него в суд в первый же день», — написал Ассанж в своём микроблоге в Twitter.

Ранее американские СМИ назвали Майка Роджерса в числе наиболее вероятных претендентов на пост главы Федерального бюро расследований. Среди других кандидатов называются также экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джуиани, губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, экс-начальник полиции Нью-Йорка Рэймонд Келли, экс-глава администрации транспортной безопасности Джон Пистоле, конгрессмен от Южной Каролины Трей Гоуди, бывший замгенпрокурора по вопросам национальной безопасности Кеннет Вайнштейн.

Напомним, 9 мая президент США Дональд Трамп принял решение об отставке Джеймса Коми с поста главы ФБР. Как заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, это решение глава государства принял на основании рекомендаций генерального прокурора США Джеффа Сешнса.