Каракас, 12 мая, 2017, 05:48 — ИА Регнум. Инфляция в Венесуэле за январь-апрель 2017 года составила более 90%. Об этом говорится в докладе об индексе потребительских цен, подготовленном Национальной ассамблеей.

Каракас

Согласно обнародованным данным, в апреле потребительские цены в стране выросли на 16,5%, а за период с начала года — на 92,8%.

Как заявил член парламентской комиссии по финансам Анхель Альварадо, проходящие в Венесуэле антиправительственные акции обусловлены в том числе экономическими и социальными причинами, так как инфляция, по его словам, является «единственным растущим экономическим показателем в стране», передаёт El Nacional.

В апреле Международный валютный фонд в своём обзоре World Economic Outlook спрогнозировал, что инфляция в Венесуэле по итогам 2017 года составит 720%, а при сохранении тенденций уже в 2018 году этот показатель превысит 2000%.

Напомним, что Венесуэла переживает острый политический и экономический кризис. Год назад в стране начал работу оппозиционный парламент, однако взаимодействия между законодательной и исполнительной ветвями власти не налажено до сих пор.

В марте 2017 года Национальная ассамблея Венесуэлы объявила о гуманитарном кризисе в стране и приняла решение о создании комиссии по расследованию проблем со снабжением продовольствием. Глава парламента Хулио Борхес призвал правительство объявить чрезвычайное положение в гуманитарной сфере и создать специальный гуманитарный канал, по которому зарубежные станы могли бы направлять свою помощь в борьбе с бедностью и голодом в Венесуэле.

С начала апреля в стране также продолжаются массовые демонстрацией, спровоцированные конфликтом между контролируемым оппозицией парламентом и Верховным судом, лояльным правительству Николаса Мадуро. Оппозиция обвинила Верховный суд в узурпации власти после его решения взять на себя полномочия парламента ввиду систематического нарушения парламентом решений суда. Решение суда впоследствии было отменено, но оппозиция всё равно вывела людей на улицу с требованием отставки президента.

Согласно последним данным, жертвами массовых беспорядков и столкновений в Венесуэле стали уже 39 человек.