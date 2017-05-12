Пекин, 12 мая, 2017, 05:46 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской национальной валюты на 12 мая составил 6,8948 юаней за доллар США, передает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Валюта Поднебесной показала значительный рост на 103 базисных пункта. При этом, с начала мая юань демонстрировал тренд к ослаблению.

По мнению некоторых западных экспертов, Китай целенаправленно понижает курс национальной валюты в целях получения преимуществ при экспорте произведенной в Китае продукции. Однако, власти КНР утверждают, что нестабильность и колебания курса юаня связаны со структурной реформой финансовой сферы страны, начатой еще 2015 году и которая будет продолжена в 2017 году.

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