Пекин, 12 мая, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Производство и продажа автомобилей в Китае упали в апреле в связи со снижением спроса и высокими налогами с продаж, передает 11 мая агентство «Синьхуа» со ссылкой на Китайскую ассоциацию автопроизводителей.

Australian cowboy Утреннее дорожное движение. КНР

Всего 2,08 млн транспортных средств было продано в апреле 2017 года, что на 2,2% ниже, чем за тот же период 2016 года, в то время, как выпуск автомобилей сократился на 1,9% до 2,14 млн экземпляров.

За первые четыре месяца 2017 года выпуск и продажи автомобилей в общем снизились на 5,4% и 4,6% соответственно по отношению к апрелю 2016 года. При этом, в абсолютных показателях производство автомобилей составило 9,27 млн шт., а продажа — 9,09 млн шт.

Крупнейший авторынок, которым является Китай, показал стремительный ост продаж в сентябре 2016 года, который достиг 26,1%, побив все рекорды предыдущих трех лет. Однако уже начиная с октября показатель начал снижаться.

В октябре 2015 года Китай урезал налог на продажу автомобилей с объемом двигателя менее 1,6 литров с 10% до 5%, стимулируя рост общего числа продаж автомобилей. Однако, уже с 2017 года налог вырос до 7,5% и вновь достигнет 10% уже к 2018 году. Китай остается крупнейшим автомобильным рынком вот уже восемь лет к ряду.