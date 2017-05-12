Вашингтон, 12 мая, 2017, 05:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии у него каких-либо финансовых или бизнес-интересов, связанных с Россией, передаёт телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«У меня нет никаких инвестиций в России, вообще ничего… Многие думают, что у меня есть офисные здания в Москве, но у меня нет собственности в России», — сказал президент США в интервью телеканалу.

Дональд Трамп заверил, что «полностью соответствует всем требованиям», которые предъявляются к главе Белого дома.

Он также сообщил, что через юридическую компанию отправлял письмо с доказательствами отсутствии финансовых связей с Россией сенатору Линдси Грэму.

Напомним, ранее на текущей неделе возглавляющий фракцию демократов в комитете по финансам сенатор Рон Уайден потребовал от Минфина США предоставить документы, касающуюся «финансовых связей» Дональда Трампа с Россией.

В противном случае сенатор пообещал блокировать предложенную Трампом кандидатуру Сигала Манделкера на пост главы управления Минфина по борьбе с терроризмом и по финансовой разведке.

Официальный представитель Белого дома Натали Стром в ответ на это заявила, что демократы используют любые поводы, чтобы затруднить прохождение предложенных администрацией Трампа кандидатур.